Este mês de Setembro reserva-nos, lá para os seus últimos dias, grandes incógnitas.Agosto fechou em grande apoteose com os ecos ribombantes de António Costa no congresso do PS, onde ele foi mostrar que pode fazer tudo o que quiser do seu partido e, a bem dizer, do país - aqui incluindo o Presidente da República e a oposição à esquerda e à direita.