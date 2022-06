A mirabolante proeza de Pedro Nuno Santos, que consegue não se demitir do Governo mesmo após cometer uma clamorosa deslealdade para com o primeiro-ministro, faz dele não sei se uma espécie de ministro “Top Gun” ou se um daqueles homens-bomba de circo, que voam disparados de um canhão. Com o surpreendente anúncio da sua “solução” para o novo aeroporto, PNS não só conseguiu atropelar desrespeitosamente o seu “amigo” Costa, como o Governo inteiro e ainda o PR.









