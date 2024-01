Melhor que o PS só mesmo o PS. Alternativa ao PS só mesmo o PS. O PS é o Estado. É o governo. As instituições da República. O PS é o centro, a esquerda e a direita. O PS é um projecto de poder. Com sucesso. Também é oposição quando está no poder. É tudo e o seu contrário. Tem todos os géneros mas se for preciso não tem género.









