Os últimos dias do ano reservaram-nos um dos mais graves e escandalosos casos protagonizados por membros do governo de António Costa. Grave e escandaloso porque neste caso há uma nuance fundamental que o distingue de todos os outros: o que está em causa no comportamento da ex-secretária de Estado do Tesouro é do foro da moral e do carácter – que, sejamos claros, não assistem à referida senhora que, até há dois dias, detinha responsabilidades máximas na gestão do dinheiro público.









