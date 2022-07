Com a mesma presteza com que, há duas semanas, Pedro Nuno Santos fez saltar cá para fora um despacho com a sua "solução" para o novo aeroporto de Lisboa sem dar cavaco a ninguém e passando por cima de toda a gente, ontem o ministro das Infraestruturas decidiu decretar que, "para nós, é um assunto que está perfeitamente arrumado".









