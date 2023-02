O governo socialista tem por hábito chegar tarde (e geralmente mal) aos problemas. Recentemente, foi assim com a subida da inflação e consequente aumento do custo de vida. António Costa primeiro ironizou sobre o exagero dos economistas e garantiu que era uma coisa passageira, e só muito depois caiu com estrondo na realidade, quando as pessoas já sofriam na pele a perda de poder de compra e de rendimentos.









