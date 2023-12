Pedro Passos Coelho falou e o Partido Socialista não se conteve. Atirou-se às suas palavras como cão a um osso. Passos aguentou anos a fio em silêncio todas as acusações que lhe fizeram, todas as culpas que lhe atribuíram dos falhanços da governação socialista. Insultos, mentiras, falsidades. Passos ouviu, sem se manifestar, a desonestidade intelectual do PS e dos restantes partidos de esquerda que se foi erguendo ao redor da sua figura, enquanto político e também enquanto homem.









