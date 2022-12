Não fossem as cores serem diferentes, dir-se-ia que o Natal é, apenas, um prolongamento comercial da "Black Friday".



No entanto, mais do que a mercantilização - impossível de reverter no nosso modelo de sociedade -, o que mais me incomoda e entristece é mesmo a dessacralização do Natal. Esta perda ou apagamento do carácter sagrado do Natal é responsabilidade de todos os cristãos, mas, nos nossos dias, parece-me ser particularmente imputável à Igreja Católica - sobretudo por omissão.









