O novo normal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O caso do bebé que morreu pouco depois do parto, após a sua jovem mãe – uma grávida de risco de 23 anos - ter sido transferida do hospital de Faro para o Amadora-Sintra porque não havia incubadoras disponíveis no hospital algarvio, tem mesmo que nos fazer pensar sobre o verdadeiro estado do Serviço Nacional de Saúde na era Costa/Centeno.Se não se pode afirmar com certeza que uma coisa teve directamente a ver com a outra,... < br />