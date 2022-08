Enquanto o governo socialista espera indolentemente por setembro para dar a conhecer o seu plano para fazer face à inflação cada vez mais estratosférica que atinge famílias e empresas desde o final do ano passado, Luís Montenegro não precisou de esperar dois meses para apresentar um programa consistente e ponderado para apoiar aqueles que mais estão a ser afectados por esta espiral inflacionista. Não por acaso chama-se Programa de Emergência Social, pois é de medidas urgentes e concretas, e com forte pendor social, que milhões de portugueses precisam neste momento difícil - principalmente pensionistas e trabalhadores de menores rendimentos, mas também a generalidade da classe média. Cada uma das medidas propostas está devidamente contabilizada, quer em termos dos beneficiários abrangidos quer de quanto vai custar ao Estado. E aqui importa dizer que o custo global do programa social-democrata - cerca de mil milhões de euros - representa apenas um quarto da receita fiscal que o governo espera arrecadar a mais graças à… inflação. Será uma forma de devolver aos portugueses aquilo que eles estão a pagar em impostos sempre que pagam as suas inflacionadas contas de supermercado, de energia, de combustíveis. A isto chama-se oposição substantiva, sem subserviência nem complacência para com o governo, mas com total compromisso com as pessoas. Porque fazer oposição ao governo nunca pode ser confundido com fazer oposição ao país. Ao avançar com estas propostas - e seguramente muitas outras se seguirão, esperamos nós -, o maior partido da oposição obriga o governo a ir a jogo, a trabalhar, a agir, em vez de só reagir.

