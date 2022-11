Não bastava a António Costa ter um ex-Governador do Banco de Portugal a morder-lhe as canelas por causa do BIC e do Banif, que agora também tem o atual a moer-lhe o juízo por causa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



Certamente solidário com o seu antigo chefe no governo, Mário Centeno até tentou ser macio com as palavras.









Ver comentários