António Costa sempre viu no Chega o idiota útil para tentar atingir, embaraçar ou encurralar o PSD, o único partido que faz frente ao PS e que é a única alternativa credível para governar. É por isso que a sua indignação perante o comportamento do líder do Chega e dos seus deputados na sessão com o Lula da Silva soa excessivamente a falso.









