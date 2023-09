As medidas para os jovens apresentadas com grande satisfação por António Costa podiam perfeitamente ter sido lançadas num daqueles folhetos promocionais de “Regresso às aulas” que entopem as nossas caixas de correio nesta altura do ano. A estratégia é mais ou menos a mesma, o marketing também. Ofertas apelativas e irrecusáveis, vendidas como se fossem o passaporte para o sucesso escolar ou a solução para os verdadeiros problemas dos jovens.









