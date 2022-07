No rescaldo de mais um debate sobre o estado da Nação, realizado ontem, pode dizer-se que o retrato que fica do país é tudo menos animador e a perspectiva do que aí vem é, no mínimo, sombria.



Como se não bastasse uma conjuntura internacional de bradar aos céus, temos um governo que ainda agora chegou mas que já se apresenta exaurido, sem soluções para Portugal e sem esperança para dar aos portugueses.









