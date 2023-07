Sánchez perdeu as eleições. O PSOE foi o segundo partido mais votado com menos 14 deputados que o PP. Esta é a realidade dos números. Uma derrota do partido do governo significa uma vontade dos cidadãos de mudança. Sánchez percebe isso. Sabe que para voltar a ser governo já não lhe chega o apoio da extrema-esquerda do Sumar.









