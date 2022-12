O governo socialista é cada vez mais aquele carro desconchavado que vai perdendo partes e peças pelo caminho. Já saltaram pelo menos sete, incluindo uma outrora inamovível ministra da Saúde e um secretário de Estado adjunto do próprio primeiro-ministro.



Esta terça-feira, foram mais dois. E pensar que este governo saiu do stand há apenas oito meses, a brilhar, com uma garantia contra todos os riscos durante quatro anos… Definitivamente, alguém foi enganado.









