A periclitante posição de João Galamba, preso apenas pelos finíssimos arames da “consciência” do primeiro-ministro, levou ontem um abalo destruidor com a tão aguardada audição do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, na comissão parlamentar de inquérito à TAP. Hoje é dia de contraditório por parte do ministro das Infraestruturas (depois de, já ontem, a sua chefe de gabinete ter tentado, sem sucesso, controlar os danos), mas após as revelações de enorme detalhe factual feitas pelo ex-adjunto, que praticamente deitam por terra toda a credibilidade que resta ao governo (e a dignidade, já agora), é difícil de imaginar que Galamba consiga manter-se à tona do escrutínio que o espera.









