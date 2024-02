Todas as eleições são importantes, mas umas são mais importantes do que outras. Em relação às do próximo dia 10 de março, julgo que o país está mais ou menos sintonizado para a sua extrema importância, só não sei se o estará pelas melhores razões. Digo isto porque o actual ambiente de pré-campanha está de tal forma transformado num caldeirão de acontecimentos, tumultos e ruídos que se torna difícil vislumbrar o que realmente importa e discernir o que verdadeiramente está em jogo nas próximas eleições.









