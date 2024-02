Pedro Nuno diz agora que “deixa passar” um governo de maioria relativa da Aliança Democrática. Mas prepara-se, tudo indica, para votar contra o primeiro orçamento do Estado. Isto porque tem afirmado de forma continuada e muito vincada a total divergência entre as suas políticas e as da AD. Por isso, no que toca à estabilidade política o brinde surpresa que o líder socialista trouxe para o debate da última segunda-feira é uma mão-cheia de nada.









