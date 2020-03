Tempestade perfeita

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No discurso que fiz na abertura do ano judicial, alertei para as nuvens negras que se avizinhavam no setor da Justiça. Os restantes participantes nessa cerimónia fizeram, pelo contrário, discursos otimistas. A Senhora Ministra da Justiça salientou que se tinham conseguido controlar os efeitos da crise no sistema da Justiça, e o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi ainda mais longe, considerando que não existia nenhuma crise no sistema ...