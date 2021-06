No seu discurso de tomada de posse, o novo Presidente do STJ referiu que a demora no julgamento dos grandes processos "cria um dano irreparável na imagem da justiça, infligindo simultaneamente um desgaste na confiança do sistema". Nos últimos dias o país assistiu a vários exemplos desta situação.Assim, o surto de legionella em Vila Franca de Xira ocorreu há sete anos, mas o respetivo debate instrutório apenas se iniciou ...