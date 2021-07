Contra a Constituição

Em recente acórdão, o Tribunal Constitucional deu razão ao Governo, julgando inconstitucionais os diplomas do Parlamento que aumentaram apoios sociais, por violação da norma do art. 167º, nº2, que proíbe os deputados de aumentar a despesa no ano económico em curso.



Esta decisão representa uma enorme ironia, uma vez que o Governo tem sido useiro e vezeiro em aprovar normas claramente inconstitucionais em violação de direitos fundamentais, sem que o Presidente da República ou Parlamento solicitem qualquer fiscalização dessas normas.