Temos vindo a prever que, logo que a pandemia aliviasse, o país iria ser confrontado com um tsunami de processos judiciais, reflexo de uma crise económica profunda, que até agora tem sido escondida por medidas avulsas.A insolvência da Dielmar, colocando em risco o emprego de 300 trabalhadores, com um enorme impacto no distrito de Castelo Branco, é seguramente o início de uma enorme vaga de insolvências.