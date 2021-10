O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), que integra dezassete ordens profissionais existentes no país, reuniu de emergência a propósito do Projecto de Lei do PS.Por ampla maioria, o CNOP considerou que esse projecto “possui normas prejudiciais ao serviço público” que as Ordens prestam à sociedade, “porquanto atentam contra o seu funcionamento eficaz, democrático e independente e configuram uma tentativa de governamentalização das mesmas”.