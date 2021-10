As negociações do Orçamento do Estado, entre o PCP, o BE e o Governo incidiram sobre tudo excepto sobre a proposta. Fazem infelizmente lembrar os orçamentos para 2001 e 2002, viabilizados pelo Presidente da Câmara de Ponte de Lima, a troco de o Governo de António Guterres lhe prometer apoio financeiro à criação de uma nova fábrica de queijo limiano no concelho.