Os valores fundamentais do Direito são a justiça e a segurança. É sabido que a nossa justiça funciona muito deficientemente, mas até agora o país podia gabar-se de ser um dos mais seguros do mundo.Na verdade, o Global Peace Index 2021 colocava Portugal em quarto lugar na lista dos países mais seguros do mundo e em 2020 tinha mesmo estado no terceiro lugar.