Uma das regras básicas do Estado de Direito é a separação de poderes, que leva a que o Governo não se possa ingerir na actividade dos Tribunais. Em Portugal, no entanto, a separação de poderes é levada muito pouco a sério, sendo muito frequente vermos magistrados a ocupar lugares no Governo ou a serem assessores do Governo e depois voltarem aos tribunais como se nada se passasse.









