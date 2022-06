Hoje o Parlamento irá aprovar projectos de lei para limitar a autonomia das Ordens Profissionais e revogar as suas competências de defesa do interesse público. É um passo muito grave que se destina a evitar qualquer intervenção das Ordens na defesa dos direitos dos cidadãos.



Na verdade, durante a pandemia os direitos dos cidadãos foram sistematicamente lesados pela actuação do Estado e apenas as Ordens intervieram em sua defesa.









Ver comentários