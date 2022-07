Na passada segunda-feira a Ordem dos Advogados homenageou a Senhora Embaixadora da Ucrânia, Inna Ohnivets, com a entrega da sua medalha de honra, criada para distinguir os cidadãos nacionais e estrangeiros que prestaram serviços relevantes na defesa do Estado de Direito ou à Advocacia.



A Senhora Embaixadora da Ucrânia denunciou à Ordem dos Advogados em Fevereiro de 2020 as condições em que cidadãos estrangeiros estavam a ser acolhidos no aeroporto de Lisboa, apelando à prestação de apoio jurídico nessas situações.









Ver comentários