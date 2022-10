Através do Decreto-Lei 66-A/2022, de 30 de Setembro, o Governo terminou com a situação de alerta e revogou uma série de Decretos-Leis que atentaram gravemente contra os direitos fundamentais dos cidadãos durante a pandemia. Ainda se mantêm, no entanto, em vigor outras leis aprovadas pelo Parlamento, que igualmente violam direitos fundamentais, como a Lei 1-A/2020, de 19 de Março.









