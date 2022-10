Uma das situações mais graves no nosso sistema de justiça respeita à degradação dos Tribunais por falta das obras necessárias ao seu funcionamento. Tive ocasião de visitar o Tribunal de Portalegre que se encontra semi-encerrado, uma vez que aguarda obras desde 2014. Por isso os serviços foram transferidos para outro edifício, com salas exíguas sem ventilação ou luz natural, em que é visível a insalubridade do ar que se respira, com risco de doenças respiratórias.









Ver comentários