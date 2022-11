Portugal tem um excelente sistema de apoio judiciário, que garante a todos os cidadãos o acesso à justiça, com recurso a advogados a quem o Estado paga para defenderem os cidadãos mais vulneráveis. Sabe-se, no entanto, há muito que o Governo pretende baixar o que gasta no apoio judiciário através da redução do número de advogados que trabalha no sistema.









