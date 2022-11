Neste momento encontram-se a decorrer na China manifestações contra a política de Covid zero, que este país continua a aplicar a dezenas de milhões de pessoas. Essa política permite às autoridades impor confinamentos rigorosos, isolando as pessoas em casa ou prendendo-as em instituições. As lojas são fechadas, excepto para vender comida, e os trabalhadores são obrigados a dormir nas fábricas para poderem continuar a trabalhar durante o confinamento.









