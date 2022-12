Causou desconforto no próprio PS a entrevista dada pelo Primeiro-Ministro à Visão, em que o mesmo demonstrou uma enorme arrogância em relação à oposição, chegando até a um tratamento desrespeitoso para com os seus deputados. E bem a propósito referiu: "Vão ser quatro anos. Habituem-se". Estranha-se, no entanto, que esse desconforto de alguns só agora tenha surgido, quando o país já se foi habituando a uma clara deriva autoritária, sem que ninguém se pronunciasse, mesmo depois de Portugal passar a ser qualificado internacionalmente como uma democracia com falhas.









