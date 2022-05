No seu Acórdão 268/2022 o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de várias disposições da Lei 32/2008, de 17 de Julho, relativa à conservação e transmissão de dados às autoridades para fins de investigação criminal.



No entender do Tribunal Constitucional, uma obrigação geral de conservação por um ano dos dados de tráfego e de localização de todas as pessoas viola o direito à privacidade e à autodeterminação informativa.









