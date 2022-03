Correspondendo à vaga de solidariedade do nosso país para com os cidadãos ucranianos, que são vítimas de uma bárbara guerra de agressão, a lembrar os anos 30 do séc. XX, a Ordem dos Advogados decidiu disponibilizar apoio jurídico gratuito a esses cidadãos.Os advogados portugueses irão assim dar-lhes apoio para a elaboração de autorizações de saída de menores do território ucraniano, reconhecimento de assinaturas, obtenção de vistos, autorizações de residência, aquisição de nacionalidade, etc.