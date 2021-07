Ataque às garantias

Foi ontem notícia que o Governo quer limitar as testemunhas que podem depor por cada facto em processo civil. Nada justifica esta medida, que é um retrocesso relativamente à reforma de 2013, mas a mesma insere-se nos recente ataques que têm sido dirigidos às garantias processuais por diversos setores. Em lugar de se defender um processo justo e equitativo, quer-se um processo célere, que no limite levaria a condenações sumárias, sem apelo nem agravo. Há muitas razões para os atrasos nos processos, sendo que nenhuma tem a ver com as garantias processuais, ou com o trabalho dos advogados, que são os únicos que têm que cumprir prazos. Em primeiro lugar, há falta de magistrados e funcionários, já que grande parte dos magistrados está ausente em comissão de serviço.Depois os equipamentos da justiça estão obsoletos, e alguns tribunais funcionam em condições péssimas, até com risco para os seus ocupantes. E, finalmente, faz-se muitas vezes uma má gestão processual, de que são exemplo os megaprocessos. Era por isso essencial que se centrasse o debate nas verdadeiras razões para o colapso da nossa justiça, em lugar de se tratar as garantias processuais como bodes expiatórios.