Há um ano avisámos da intenção do PS de atacar as Ordens Profissionais, depois da intervenção decisiva que estas tiveram no caso dos lares de idosos, denunciando as gravíssimas violações dos direitos humanos que lá ocorreram.Esse ataque foi agora concretizado com a apresentação no Parlamento de um projeto de lei para enfraquecer a atuação das Ordens na defesa dos cidadãos.