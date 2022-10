O nosso país está a passar por ataques à advocacia, que põem em risco a sua actividade. Começou pela apresentação de projectos de lei destinados a colocar os órgãos da Ordem dos Advogados sob controlo externo e agora continuou com as declarações do Director Nacional da Polícia Judiciária a acusar os advogados de “terrorismo judiciário”;









Ver comentários