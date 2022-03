A IV Convenção de Genebra sobre a protecção das pessoas civis em tempo de guerra, de 1949, prevê no art. 17º que “as Partes no conflito esforçar-se-ão por concluir acordos locais para a evacuação, de uma zona sitiada ou cercada, dos feridos, doentes, enfermos, velhos, crianças e parturientes, e para a passagem dos ministros de todas as religiões, do pessoal e material sanitários com destino a esta zona”.