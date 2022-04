A descoberta de valas comuns em Bucha, onde centenas de civis ucranianos terão sido assassinados, afronta a consciência jurídica internacional, legitimando a aplicação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), de 1998. Nos termos do seu art. 5º, esse tribunal tem competência para julgar os crimes mais graves na esfera internacional, como o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão.









