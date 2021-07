O Parlamento silencioso

O país tem vindo a assistir a sucessivas medidas governamentais atentatórias dos direitos fundamentais. Essas medidas têm causado enorme perturbação nas pessoas atingidas, tendo sido evidente a forma como foram afectados os restaurantes e os hotéis através da exigência de testes e certificados. Perante isto, cabe perguntar aonde anda o Parlamento?Na verdade, por iniciativa do principal partido da oposição, foram abolidos os debates quinzenais, onde estas medidas deveriam ser explicadas pelo Governo. As mesmas são apenas anunciadas por ministros à quinta-feira, em conferência de imprensa, os quais se limitam a proclamar a sua plena constitucionalidade, afirmando que as mesmas são tomadas para não tomarem medidas ainda piores.