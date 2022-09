É evidente que o projecto do PS contra as Ordens Profissionais surgiu como reacção à intervenção da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Advogados para protecção dos direitos das pessoas internadas nos lares de idosos. Na altura, o Primeiro-Ministro afirmou que as Ordens não existiam para fiscalizar o Estado e o Governo desvalorizou a situação nos lares, um dos seus maiores falhanços na gestão da pandemia.









Ver comentários