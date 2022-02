A expressão parlamento vem do francês parlement com origem no verbo parler, que significa falar, sendo por isso o debate parlamentar a essência da sua actividade. Em Portugal, no entanto, o Parlamento prefere habitualmente o silêncio. Foi assim que o líder da oposição propôs a abolição dos debates quinzenais com o Governo, considerando que não passavam de um espectáculo.