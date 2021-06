Foi esta semana notícia que se mantém em vigor o regime excepcional de flexibilização das penas, aprovado pela Lei 9/2020, de 10 de Abril, apesar de há dois meses não estarmos em estado de emergência.É manifesto que, se a lei não fazia depender a sua vigência no estado de emergência, não cessa com o seu termo. Aliás, o estado de emergência foi igualmente levantado no ano passado e a vigê...