Nas recentes Jornadas do Instituto de Acesso ao Direito, que tiveram lugar na sede da Ordem dos Advogados, a Ministra da Justiça defendeu uma reformulação do apoio judiciário e o aumento da remuneração dos advogados que nele trabalham.



No seu entender, o Estado tem o dever de garantir uma adequada compensação aos advogados, cumprindo o princípio da justa remuneração, em conformidade com o art.









Ver comentários