Dia 11 de novembro teve lugar, em Riade, Arábia Saudita, uma Cimeira extraordinária conjunta da Liga Árabe (AL) e da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC) dedicada à guerra entre o Hamas e Israel, onde se sentaram lado a lado o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita (árabe e sunita) e o Presidente do Irão (persa e xiita) - no primeiro encontro ao mais alto nível entre as duas potências rivais desde o reatamento das relações diplomáticas bilaterais, em março passado.









