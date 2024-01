2024, Ano das Eleições

Em 2024, mais eleitores do que nunca irão às urnas, representando metade da população mundial, em eleições para o Parlamento Europeu e eleições nacionais em, pelo menos, 64 países. As mais impactantes ocorrerão em Taiwan, já em janeiro – cujo resultado, dependendo da vitória/derrota dos independentistas, determinará a abordagem da ameaçadora China – e nos Estados Unidos, em novembro, cuja corrida presidencial pode degenerar no que o The Economist considera “o maior perigo para o mundo”: um segundo mandato de D.









