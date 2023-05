O dia 9 de maio é celebrado há muito por razões distintas na Rússia e na União Europeia: para esta, é o ‘Dia da Europa’, assinalando esse dia de 1950 em que Robert Schuman apresentou uma proposta (’Declaração Schuman’) com as bases fundadoras do que é hoje a UE; para Moscovo, é o ‘Dia da Vitória’ sobre a Alemanha Nazi, em 1945, no final do que apelida de ‘Grande Guerra Patriótica’.









Ver comentários