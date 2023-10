A Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU) aprovou, dia 27 de outubro, uma Resolução pedindo uma “trégua humanitária imediata” entre Israel e o Hamas, com 120 votos a favor - incluindo a Rússia e outros que nas resoluções da AGNU clamando “tréguas humanitárias” na Ucrânia tinham votado contra (como Bielorrússia e Coreia do Norte) ou abstiveram-se (como China, Irão ou África do Sul).









